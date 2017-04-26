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Тема дня
- И что интересно, все они на свободе
Председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7», уроженка Новосибирска Наталия Филёва впервые вошла в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России», ежегодно составляемый российским изданием Forbes26.04.2017 г.
- Мученики. Великомученики. Страстотерпцы
Христианская Церковь славится своими сокровищами — святыми людьми, служившими Христу, правде и людям. Святые бывают разными, среди них особое место занимают мученики. Но кто эти мужественные люди, не пощадившие себя ради Бога и правды? Когда они появились и чем прославились?26.04.2017 г.
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- СоциумОтмена тарифов: новосибирцы готовятся к другим митингам
В минувшее воскресенье новосибирцы вышли на митинг «торжества общественности» - после отмены губернатором Владимиром Городецким своего решения повысить тарифы ЖКХ протестовать смысла уже не было. Но буквально после мероприятия сторонники теории политической ангажированности некоторых организаторов митинга получили некое подтверждение своим мыслям.
- ХронометрБалкон обрушился вместе с бабушкой
Следственные органы в Новосибирской области проводят проверку по факту обрушения балкона с находившейся на нем пожилой женщиной в селе Лебедевка Искитимского района
- ПодробностиОпять дорожает все
Значительно выросли цены на некоторые товары и услуги в Новосибирске. Специалисты Новосибирскстата проверили товары по 506 наименованиям, и 222 из них в марте подорожали
- СобытиеЛисички оценили во Франции
Местные компании поставляют собранные в Томской области белые грибы в Италию, а лисички — во Францию; они пользуются спросом, сообщил на встрече с жителями Зырянского района временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Жвачкин
- ВластьКотельную закроют, но без тепла не оставят
Когда горячей воды и тепла нет всего несколько часов, жителей охватывает паника. А когда они узнают, что котельная, которая их отапливает, закрывается, — это уже серьезный повод для беспокойства. Такое чувство испытали жители, которых долгие годы отапливала котельная «Новосибирского мясоконсервного комбината» и которая два года назад объявила о том, что закрывается. Однако муниципалитет не дал повода развиться этим опасениям и оперативно предпринял ответные шаги. О том, какое решение было принято относительно замены поставщика коммунальных услуг и на каком этапе реализация запланированного, на выездном заседании рассказали журналистам директор МУП «Энергия» Михаил Колесников и руководитель проектов Сергей Ставров
- Лидеры. XXI век«Жуланка»: путь к успеху
Стабильно развивающиеся сельскохозяйственные предприятия — гордость каждого района, где они работают. В Кочковском районе таким примером, достойным подражания, является «Жуланка» из одноименного села. Девятый год выстраивает грамотную политику предприятия молодой руководитель Олег Мазалов. То, что он продумывает каждый шаг и каждое решение, подтверждает результат деятельности предприятия.
- Вектор развитияГорный встречает свое 65-летие
Тот, кто бывал в рабочем поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области, вряд ли забудет его красоту. Синяя гладь озера, утопающие в зелени горы, просторные улицы, ухоженные дома, излучающий радость и свет храм Рождества Христова — все это невидимыми нитями связано между собой и представляет единый гармоничный ансамбль
- АспектВклады просто украли
Уголовные дела по фактам ведения «забалансовых» вкладов возбуждены в кредитных организациях «Тальменка-банк», «Камский горизонт» и «Булгар банк», сообщает Агентство по страхованию вкладов
- СпортПтицы невысокого полета
Этого события новосибирские футбольные болельщики, коих, увы, остается все меньше, ждали весь сезон. В понедельник, в рамках 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги, местная «Сибирь» принимала знаменитое московское «Динамо». Давненько в город не наведывались клубы такого масштаба! 11-кратные чемпионы СССР и семикратные обладатели Кубка страны прибыли в Новосибирск в статусе будущего представителя элиты — в прошлом туре бело-голубые вернули себе место в Премьер-лиге на следующий сезон. Ниже второй строчки «Динамо» уже не опустится. Для великого клуба есть, впрочем, еще одна, пока не покоренная, вершина — малые золотые медали. «Сибирь» же, напротив, пытается всеми силами удержаться в первой лиге
- ПроисшествияЗаморозила сына до смерти
Жительница Рубцовского района Алтайского края приговорена к одному году и восьми месяцам колонии-поселения за гибель годовалого сына, которого она бросила на холодной веранде в мороз
- РелигияОставленные святыни
Православная Церковь почитает мощами всякие останки св. угодников и мучеников, через которые Господь совершает чудеса и исцеления — будут ли это целые нетленные тела, или части их, или только кости, или даже части одежд св. людей.
- Ноу-хау«Хитроумные счетчики» оказались не умнее прокуратуры
Приборы учета с пультами могли изменять объем потребленной электроэнергии в меньшую сторону, сообщила прокуратура Волгоградской области на прошлой неделе
- С мышкой по жизниСибирские властелины колец. Древесных
Ученые из Сибирского федерального университета смоделировали, как изменение климата и повышение концентрации парниковых газов в атмосфере повлияют на деревья северных широт Северного полушария
- Искусство«Новосибирская Юрмала»
Так называют Ордынку — место проведения финала телевизионного вокального конкурса памяти Сергея Бугаева и Татьяны Снежиной «Проект «Ордынка», который в этом году открыл девятый сезон. С марта на новосибирском телеканале «НСК 49» начались предпросмотры и кастинги, на которых уже побывало и продемонстрировало свой талант более 80 человек, как из населенных пунктов Новосибирской области, самого Новосибирска, так и из Кузбасса. Это подтверждает то, что «Проект «Ордынка», предоставляющий молодым авторам и исполнителям эстрадной песни возможности для реализации своих творческих способностей, известен далеко за пределами места его проведения и нисколько не уступает по значению всероссийским музыкальным проектам
- Другие праздники…Пробирается медведь сквозь лесной валежник. Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник!
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным красивый весенний праздник — День подснежника (английское название дня The Day of Snowdrop). Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году
- Желтая страницаМусор загорелся на ходу
13 апреля в Барнауле на дороге на пересечении улиц Партизанской и Челюскинцев появилась большая куча мусора
- ПостскриптумКак на ямин день рождения…
Жители Новосибирска поздравили яму с Днем рождения — яма существует на перекрестке с улицей Геодезической уже не первый год