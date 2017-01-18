Одним из самых запоминающихся фрагментов минувшего года стало выступление сборной России по фехтованию на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Свою лепту в коллективные успехи внесли и новосибирские спортсменки. Так, саблистка Юлия Гаврилова помогла своим напарницам «выковать» золото, а шпажистка Любовь Шутова — бронзу. Но если первая ехала в Бразилию в статусе запасной и вышла на авансцену лишь в финале командных соревнований, то последняя с самого начала исполняла важную роль в команде. 33-летняя чемпионка мира уже не в первый раз сражалась за олимпийский пьедестал. На своей третьей Олимпиаде она, наконец, осуществила свою спортивную мечту (хотя, возможно, и не в полной мере)