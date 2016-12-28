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Тема дня
- Украденное и подаренное Рождество
Елочка, украшенная гирляндами, бусами, шишками, игрушками, огоньками, ее верхушка украшена звездой. Тихий вечер, а у камина, за столом в сборе вся семья. Угощения, праздничные подарки, радость. Дедушка с белой бородой и в красной шубе поздравляет всех с… Нет, не с Новым годом, он поздравляет всех с Рождеством Христовым! В мире родился Спаситель! Но почему все так изменилось сегодня? Почему теперь все, что мы перечислили выше, является атрибутами совсем другого праздника, где имя Иисуса уже не упоминается вовсе? Хорошо это или плохо? Об этом и пойдет речь в последнем номере уходящего года28.12.2016 г.
- Чудеса в семье — только своими руками!
Каждый из нас достоин чудес, и у каждого есть возможность устроить их для своих детей. И если у кого-то нет семейных традиций, то надо их выдумать28.12.2016 г.
- ХронометрДеду Морозу мороз не помеха
В Новосибирске Деды Морозы устроили велопробег в 30-градусный мороз, об этом говорится на странице движения «Привет, велосипед!»
- АспектЛучший патрон — на экспорт
Лучшим предприятием-экспортером в сфере производства оружия и боеприпасов по итогам 2016 года стал Новосибирский патронный завод. Такое решение принял экспертный совет конкурса «Лучший экспортер 2016 года Новосибирской области», который ежегодно проводится Новосибирской городской торгово-промышленной палатой
- РазвитиеСтабильность создает лидеров
Сегодня, когда кризисные явления тормозят развитие региона, особое внимание уделяется районам, ставшим точками роста экономики. Среди них Куйбышевский район, который в 2016 году по росту объема промышленного производства занял вторую позицию в области. О том, благодаря чему территория остается в лидерах уже на протяжении пяти лет, мы беседуем с Анатолием Мусатовым, заместителем главы Куйбышевского района по экономическому развитию
- Событие«Знак качества» для новосибирского колледжа
20 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть наградил победителей ежегодного конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка». В номинации «За стратегическое партнерство и подготовку квалифицированных кадров для реального сектора экономики» победа была присуждена коллективу ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж»
- ПамятьПрерванный полет
На 98-м году ушел из жизни бывший директор Новосибирского электровакуумного завода, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда Виктор Васильевич Козлов
- Лидеры. XXI векНЭМЗ «Тайра» покоряет новые вершины
ООО «Новосибирский энергомашиностроительный завод «Тайра» — один из крупнейших производителей типового и нестандартного вентиляционного, энергетического и газоочистительного оборудования в Российской Федерации, являющийся лидером в своей отрасли. В последние годы завод прошел серьезный путь обновления, что позволило ему выйти на новые рубежи. Об этом рассказывает сегодня генеральный директор НЭМЗ «Тайра» Борис Грохотов
- ПроисшествияИ как не слиплось?
Сотрудники полиции задержали двух молодых людей, подозреваемых в краже 500 килограммов меда из магазина в селе Малиновка Томского района
- РелигияУкраденное и подаренное Рождество
Елочка, украшенная гирляндами, бусами, шишками, игрушками, огоньками, ее верхушка украшена звездой. Тихий вечер, а у камина, за столом в сборе вся семья. Угощения, праздничные подарки, радость. Дедушка с белой бородой и в красной шубе поздравляет всех с… Нет, не с Новым годом, он поздравляет всех с Рождеством Христовым! В мире родился Спаситель! Но почему все так изменилось сегодня? Почему теперь все, что мы перечислили выше, является атрибутами совсем другого праздника, где имя Иисуса уже не упоминается вовсе? Хорошо это или плохо? Об этом и пойдет речь в последнем номере уходящего года
- Ноу-хауЗвони по бесплатному приложению Деду Морозу!
Сотрудник «Яндекса» Владимир Гуриев анонсировал запуск приложения «Звонок Морозу», с помощью которого дети смогут позвонить Деду Морозу и рассказать о том, что они хотят получить в подарок на Новый год
- С мышкой по жизниКак мы будем отдыхать в Новом году?
Декабрь подходит к концу. До Нового года осталось совсем немного. Приближаются новогодние каникулы. Люди ворошат интернет, наполненный версиями предстоящего отдыха. Многих интересует вопрос, как в Новом году мы будем отдыхать?
- ИскусствоПоезда не молчат
Обидно ли встречать Новый год в поездах? Нисколько, если рядом теплая компания творчески одаренных людей. В новосибирском культурном центре «Этаж» стартовал проект «Сторителлинг», первой темой которого стали разговоры в поездах. Что рассказывают друг другу попутчики, зная, что они больше никогда не встретятся? Об этом рассуждали молодые участники вечера
- Другие праздники«Хочу попросить у вас прощения…»«Дорогие россияне!Осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Наступает 2000 год. Новый век, новое тысячелетие.
- Желтая страницаПока гром не грянул
37 тысяч бутылок настойки боярышника изъяли в Новосибирске
- ПостскриптумНа каникулы — в семью
Акция «Теплый дом» пройдет в дни зимних каникул для воспитанников детских домов и интернатов