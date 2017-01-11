«Откуда в ней такая сила? Откуда — Господи спаси! Француженка в глуши России играет Клода Дебюсси…» Не знаю, почему, но эти строки сразу пришли мне на память, когда мы приехали к главе КФХ Ольге Василенко в ее «крестьянскую усадьбу», расположенную в п. Дружный Коченевского района Новосибирской области. Маленькая, стройная женщина на фоне бескрайних заснеженных сибирских полей казалась такой хрупкой — до невозможности! При этом ее «крутой джип», который она лихо водит, суперсовременный стильный офис (опять же — посреди этих полей!) никак не увязывались с традиционными представлениями о типичных атрибутах сельского руководителя. «Да я, вообще, человек «нетипичный» для села. Зато мне сейчас не стыдно принимать зарубежных коллег и партнеров из Германии, Швеции других стран», — говорит Ольга