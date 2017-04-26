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Тема дня

  • И что интересно, все они на свободе

    Председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7», уроженка Новосибирска Наталия Филёва впервые вошла в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России», ежегодно составляемый российским изданием Forbes

    26.04.2017 г.
  • Мученики. Великомученики. Страстотерпцы

    Христианская Церковь славится своими сокровищами — святыми людьми, служившими Христу, правде и людям. Святые бывают разными, среди них особое место занимают мученики. Но кто эти мужественные люди, не пощадившие себя ради Бога и правды? Когда они появились и чем прославились?

    26.04.2017 г.

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