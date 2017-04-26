Когда горячей воды и тепла нет всего несколько часов, жителей охватывает паника. А когда они узнают, что котельная, которая их отапливает, закрывается, — это уже серьезный повод для беспокойства. Такое чувство испытали жители, которых долгие годы отапливала котельная «Новосибирского мясоконсервного комбината» и которая два года назад объявила о том, что закрывается. Однако муниципалитет не дал повода развиться этим опасениям и оперативно предпринял ответные шаги. О том, какое решение было принято относительно замены поставщика коммунальных услуг и на каком этапе реализация запланированного, на выездном заседании рассказали журналистам директор МУП «Энергия» Михаил Колесников и руководитель проектов Сергей Ставров