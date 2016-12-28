Елочка, украшенная гирляндами, бусами, шишками, игрушками, огоньками, ее верхушка украшена звездой. Тихий вечер, а у камина, за столом в сборе вся семья. Угощения, праздничные подарки, радость. Дедушка с белой бородой и в красной шубе поздравляет всех с… Нет, не с Новым годом, он поздравляет всех с Рождеством Христовым! В мире родился Спаситель! Но почему все так изменилось сегодня? Почему теперь все, что мы перечислили выше, является атрибутами совсем другого праздника, где имя Иисуса уже не упоминается вовсе? Хорошо это или плохо? Об этом и пойдет речь в последнем номере уходящего года