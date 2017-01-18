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Уникальный российский завод, выпускающий станки и прессы самых крупных габаритов, по информации, ставшей известной нашему новостному порталу, перешел в собственность крупной металлообрабатывающей компании ООО «СМЦ Стиллайн».
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Сотрудники полиции Томска задержали мужчину, укравшего один бульонный кубик в магазине, сообщил источник в правоохранительных органах региона
- ПодробностиСовесть и 19 рублей
Кондуктор автобуса NO 95 в Новосибирске в мороз высадила школьников из автобуса — в следственном управлении уже проверяют обстоятельства дела
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В декабре на заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе полпред Сергей Меняйло поднял вопрос о реорганизации деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС). Он дал понять, что перемены в МАСС неизбежны, в том числе и кадровые
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Посетители и персонал торгового комплекса «Променад-1» были сильно удивлены, когда в обычный шум рабочего дня вдруг ворвался мощный хор мужских и женских голосов. Причем пение было слышно на всех четырех этажах
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С 1 января 2017 года в Алтайском крае начало работу правительство вместо действовавшей до этого региональной администрации
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Одним из самых запоминающихся фрагментов минувшего года стало выступление сборной России по фехтованию на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Свою лепту в коллективные успехи внесли и новосибирские спортсменки. Так, саблистка Юлия Гаврилова помогла своим напарницам «выковать» золото, а шпажистка Любовь Шутова — бронзу. Но если первая ехала в Бразилию в статусе запасной и вышла на авансцену лишь в финале командных соревнований, то последняя с самого начала исполняла важную роль в команде. 33-летняя чемпионка мира уже не в первый раз сражалась за олимпийский пьедестал. На своей третьей Олимпиаде она, наконец, осуществила свою спортивную мечту (хотя, возможно, и не в полной мере)
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186 лет назад, 20 января 1831 года произошло провозглашение вечного нейтралитета Бельгии
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