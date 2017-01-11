- 16 ЯнварьКузбасс
- 16 ЯнварьНовосибирск
- 16 ЯнварьКузбасс
- 16 ЯнварьТомск
- 16 ЯнварьРеспублика Алтай
- 16 ЯнварьТомск
- 16 ЯнварьТомск
- 16 ЯнварьКузбасс
- 16 ЯнварьТомск
- 16 ЯнварьТомск
- 16 ЯнварьКузбасс
- 16 ЯнварьТомск
- 16 ЯнварьАлтай
- 16 ЯнварьНовосибирск
- 16 ЯнварьТомск
- 16 ЯнварьНовосибирск
- 16 ЯнварьНовосибирск
- 16 ЯнварьНовосибирск
- 16 ЯнварьАлтай
- 16 ЯнварьАлтай
- 16 ЯнварьНовосибирск
- 16 ЯнварьКузбасс
Тема дня
- Готовятся…
Институт Конфуция при Томском государственном университете (ТГУ) запустил в качестве эксперимента курсы китайского языка для малышей от трех лет, сообщила директор института Ирина Шведова11.01.2017 г.
- «Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания»
Несколько дней назад мы праздновали Рождество Христово — день, который называют началом всех праздников. С одной стороны, да, если можно так сказать, то самым главным праздником считается Пасха. Именно с нее начинается церковный богослужебный круг года.11.01.2017 г.
- ХронометрВы пишите, вы пишите — вам зачтется
В центре Новосибирска исчез сугроб после того, как активист написал на нем имя мэра, сообщается в группе «ВКонтакте» «Гражданский патруль»
- АспектЖизнь с молотка
Кто из нас, видя многочисленные объявления о продаже на торгах складов, производственных зданий, задумывается, что стало причиной распродажи? Кто понимает, что за ликвидацией имущества стоят беды людей и зачастую преднамеренные действия их недоброжелателей? Один из таких случаев стал предметом журналистского расследования газеты «Честное слово»
- Лидеры. XXI векОльга Василенко: «В кризис нужны нестандартные решения»
«Откуда в ней такая сила? Откуда — Господи спаси! Француженка в глуши России играет Клода Дебюсси…» Не знаю, почему, но эти строки сразу пришли мне на память, когда мы приехали к главе КФХ Ольге Василенко в ее «крестьянскую усадьбу», расположенную в п. Дружный Коченевского района Новосибирской области. Маленькая, стройная женщина на фоне бескрайних заснеженных сибирских полей казалась такой хрупкой — до невозможности! При этом ее «крутой джип», который она лихо водит, суперсовременный стильный офис (опять же — посреди этих полей!) никак не увязывались с традиционными представлениями о типичных атрибутах сельского руководителя. «Да я, вообще, человек «нетипичный» для села. Зато мне сейчас не стыдно принимать зарубежных коллег и партнеров из Германии, Швеции других стран», — говорит Ольга
- С мышкой по жизни2016-й под Новый год стал на одну секунду длиннее
А знаете ли вы, что 2016 год стал на одну секунду длиннее, чем 2015-й? Дело в том, что в ночь с 31 декабря на 1 января ко всемирному координированному времени (UTC) была добавлена одна дополнительная секунда. «Для времени UTC действует следующая последовательность дат: 31 декабря 2016 года, 23.59.59, 31 декабря 2016 23.59.60, 1 января 2017 года 00.00.00», — цитирует ТАСС сообщение Международной службы вращения Земли (IERS)
- Ноу-хауСтроить виллы, но помнить про народные вилы
Бизнесмен Олег Тиньков планирует строить на Алтае частные виллы для богатых клиентов
- Религия«Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания»
Несколько дней назад мы праздновали Рождество Христово — день, который называют началом всех праздников. С одной стороны, да, если можно так сказать, то самым главным праздником считается Пасха. Именно с нее начинается церковный богослужебный круг года.
- Другие праздникиДень снега
В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция. Начиная с зимы 2012 года, в один из воскресных дней января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник — Всемирный день снега. Другое его название — Международный день зимних видов спорта