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Тема дня

  • Разные снаружи, похожие внутри

    Люди, доверившись рекламному натиску, бросаются именно в те аптеки, которые часто мелькают в телевизионном пространстве, мол, плохой товар народу не подсунут.  Можно ли сэкономить на лекарствах? 

    18.01.2017 г.
  • Доктор Лиза. Блаженны милостивые…

    Позавчера состоялись похороны замечательного человека. Человека с большой буквы. Мир простился с Елизаветой Петровной Глинкой, более известной в народе как Доктор Лиза. 

    18.01.2017 г.

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