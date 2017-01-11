Пульс дня Архив

Тема дня

  • Готовятся…

    Институт Конфуция при Томском государственном университете (ТГУ) запустил в качестве эксперимента курсы китайского языка для малышей от трех лет, сообщила директор института Ирина Шведова

    11.01.2017 г.
  • «Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания»

    Несколько дней назад мы праздновали Рождество Христово — день, который называют началом всех праздников. С одной стороны, да, если можно так сказать, то самым главным праздником считается Пасха. Именно с нее начинается церковный богослужебный круг года.

    11.01.2017 г.

Топ 9